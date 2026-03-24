Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Эйлер" повышает прогнозную цену акций Т-Технологий до 4900 руб
24 марта 2026 года 11:07
"Эйлер" повышает прогнозную цену акций Т-Технологий до 4900 руб
Аналитическая компания "Эйлер" повысила прогнозную цену акций "Т-Технологий" на 2%, до 4900 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 54% и соответствует рекомендации "покупать", говорится в материале аналитиков Светланы Аслановой, Елизаветы Усенковой и Марии Щегловой. Эксперты скорректировали прогнозы финансовых результатов холдинга на 2026-2030гг с учетом опубликованных показателей по МСФО за 2025 год и озвученных менеджментом целей на 2026 год. В 2026 году операционная чистая прибыль, по оценкам аналитиков, может составить 228 млрд руб. (+31% г/г, рентабельность капитала 30%) благодаря увеличению основного дохода (+22% г/г), сохранению операционной эффективности и замедлению роста отчислений в резервы (+8% г/г). "В результате 12-месячная прогнозная цена была повышена на 2%, до 4900 руб./акц., что соответствует общей доходности 54% и рекомендации "покупать", - пишут стратеги. - Акции "Т-Технологий" торгуются с 3,7х P/E и 0,99х P/BV за 2026 год, что, на наш взгляд, не учитывает потенциал роста операционной чистой прибыли (в среднем на 27% в 2026-2027гг) и рентабельность капитала на уровне 29-30%". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-Т/ТЕХНОЛОГИИ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
24 марта 2026 года 17:35
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Ferguson Plc. с прогнозной стоимостью на уровне $258,44 за штуку, что предполагает потенциал роста 14,4%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "Бумаги снизились почти на 17% с пиков февраля на фоне общей коррекции рынка из-за конфликта... читать дальше
.24 марта 2026 года 17:02
Оценка акций "ДОМ.РФ" остается позитивной, бумаги привлекательны для долгосрочных покупок, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент раскрыл отчетность за первые два месяца 2026 года по МСФО. Компания сохраняет уверенную динамику ключевых финансовых показателей,... читать дальше
.24 марта 2026 года 16:36
SberCIB Investment Research внес изменения в топ наиболее привлекательных акций российских компаний, добавив бумаги МКПАО "Яндекс" и МКПАО "Озон", исключив акции ПАО "Ростелеком" и ГМК "Норильский никель", сообщается в материале инвестбанка. Таким образом, в текущий состав списка вошли МКПАО... читать дальше
.24 марта 2026 года 16:02
Акции МКПАО "Озон" придерживаются "бычьего" тренда и обладают внушительным потенциалом роста котировок, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. Прогнозная стоимость бумаг составляет 8540 руб. за штуку (предполагаемый потенциал роста составлет около 91,5% от... читать дальше
.24 марта 2026 года 15:32
Акции "Акрона" сохраняет инвестиционную привлекательность, сильные операционные результаты закладывают базу для выплаты дивидендов, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Эмитент представил отчет за 2025 год по МСФО: чистая прибыль выросла на 30,3% (до 39,8 млрд руб.); выручка... читать дальше
.24 марта 2026 года 15:02
"Финам" сохраняет рейтинг акций "ДОМ.РФ" на уровне "покупать" с целевой ценой 2542 руб. за бумагу, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Фининститут в жилищной сфере "ДОМ.РФ" представил финансовые результаты по МСФО за январь-февраль 2026 года,... читать дальше
.24 марта 2026 года 14:33
SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных акций РФ, добавив в него бумаги "ЛУКОЙЛа", говорится в комментарии аналитиков. Таким образом, в текущий состав списка вошли "ЛУКОЙЛ", "МТС", "Транснефть", "ДОМ.РФ", Сбербанк, HeadHunter и "Татнефть". "Эскалация и перекрытие Ормузского пролива... читать дальше
.24 марта 2026 года 14:06
Прогнозный диапазон для цены золота на конец 2026 года составляет $5600-5800 за тройскую унцию, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. Эксперты выделяют основные причины волны снижения цен на драгметалл: - Пересмотр ожиданий по динамике ставки в США и, как следствие, укрепление... читать дальше
.24 марта 2026 года 13:34
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку акций Alibaba Group Holding с "нейтральной" до "позитивной", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $156 за штуку, что предполагает потенциал роста на 24%, сообщается в материале аналитиков. "С момента последнего обновления бумага упала... читать дальше
.24 марта 2026 года 13:01
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену акций "Диасофта" на 5%, c 2000 руб. до 1900 руб. за штуку, сохранив прогноз на уровне "негативного", говорится в материале аналитика Дмитрия Булгакова. "Мы понижаем нашу целевую цену по акциям "Диасофта" после дивидендной отсечки 23 марта, -... читать дальше
