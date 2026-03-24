Укрепление рубля может продолжиться во вторник - ПСБ

Рубль на торгах во вторник может продолжить отыгрывать потери предыдущей недели, что приведет к закреплению курса пары юань/рубль в диапазоне 11,5-12 руб. за юань, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

Несмотря на паузу в продажах валюты по бюджетному правилу, ситуация с валютной ликвидностью продолжит улучшаться, чему будет способствовать рост предложения валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат (30 марта), отмечает эксперт.

"По нашим оценкам, объем отчислений со стороны крупнейших нефтегазовых компаний в марте за счет выплаты НДД может превысить аналогичные показатели января и февраля в 1,6 раза, что приведет к повышенному предложению валюты и может компенсировать снижение предложения валюты в рамках бюджетного правила, - пишет Зварич. - Учитывая это, ожидаем стабилизации китайской валюты в обозначенном диапазоне как минимум до конца марта".

