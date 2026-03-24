Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Курс рубля может попытаться уйти ниже 11,75 руб./юань во вторник - "Алор Брокер"
Динамика мировых рынков
Новости и аналитика
Базы данных
24 марта 2026 года 10:12
Курс рубля может попытаться уйти ниже 11,75 руб./юань во вторник - "Алор Брокер"
Курс пары юань/рубль, возможно, будет пробивать сверху вниз отметку 11,75 руб. за юань на торгах во вторник, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Игоря Соколова. "Считаем при этом, что валютные трейдеры слишком слабо отреагировали на позитивную для рубля новость, что, по данным некоторых СМИ, Минфин может перенести введение новой, более низкой цены отсечения нефти в бюджетном правиле из-за роста цен на нефть, - пишет эксперт. - Это снизит давление на рубль и позитивно отразится на инфляции. По нашим данным, подобные публикации сделаны не на пустом месте". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
