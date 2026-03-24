Акции РусГидро в настоящее время справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
24 марта 2026 года 09:34

Акции РусГидро в настоящее время справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "РусГидро" в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эмитент представил финансовую отчетность за 2025 год по МСФО.

Эксперты отмечают рост бизнеса компании и улучшение маржинальности. Из негативных факторов аналитики сервиса обращают внимание на увеличение инвестиционной программы на фоне отрицательного денежного потока, а также высокий уровень долга.

"Газпромбанк Инвестиции" не ожидают дивидендов по акциям "РусГидро" за 2025 года из-за высокого долга и отрицательного свободного денежного потока.

В настоящий момент, полагают они, бумаги справедливо оценены рынком.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
Лента аналитики
24 марта 2026 года 17:35
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Ferguson
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Ferguson Plc. с прогнозной стоимостью на уровне $258,44 за штуку, что предполагает потенциал роста 14,4%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "Бумаги снизились почти на 17% с пиков февраля на фоне общей коррекции рынка из-за конфликта...    читать дальше
24 марта 2026 года 17:02
Оценка акций ДОМ.РФ остается позитивной - "Газпромбанк Инвестиции"
Оценка акций "ДОМ.РФ" остается позитивной, бумаги привлекательны для долгосрочных покупок, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент раскрыл отчетность за первые два месяца 2026 года по МСФО. Компания сохраняет уверенную динамику ключевых финансовых показателей,...    читать дальше
24 марта 2026 года 16:36
SberCIB исключил из топ-акций РФ Ростелеком и Норникель, добавил Озон и Яндекс
SberCIB Investment Research внес изменения в топ наиболее привлекательных акций российских компаний, добавив бумаги МКПАО "Яндекс" и МКПАО "Озон", исключив акции ПАО "Ростелеком" и ГМК "Норильский никель", сообщается в материале инвестбанка. Таким образом, в текущий состав списка вошли МКПАО...    читать дальше
24 марта 2026 года 16:02
Цена акций Озона обладает внушительным потенциалом роста - "Велес Капитал"
Акции МКПАО "Озон" придерживаются "бычьего" тренда и обладают внушительным потенциалом роста котировок, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. Прогнозная стоимость бумаг составляет 8540 руб. за штуку (предполагаемый потенциал роста составлет около 91,5% от...    читать дальше
24 марта 2026 года 15:32
Акции Акрона сохраняет инвестпривлекательность - "Цифра брокер"
Акции "Акрона" сохраняет инвестиционную привлекательность, сильные операционные результаты закладывают базу для выплаты дивидендов, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Эмитент представил отчет за 2025 год по МСФО: чистая прибыль выросла на 30,3% (до 39,8 млрд руб.); выручка...    читать дальше
24 марта 2026 года 15:02
"Финам" сохраняет рейтинг акций ДОМ.РФ на уровне "покупать"
"Финам" сохраняет рейтинг акций "ДОМ.РФ" на уровне "покупать" с целевой ценой 2542 руб. за бумагу, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Фининститут в жилищной сфере "ДОМ.РФ" представил финансовые результаты по МСФО за январь-февраль 2026 года,...    читать дальше
24 марта 2026 года 14:33
SberCIB обновил топ дивидендных акций РФ, добавив ЛУКОЙЛ
SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных акций РФ, добавив в него бумаги "ЛУКОЙЛа", говорится в комментарии аналитиков. Таким образом, в текущий состав списка вошли "ЛУКОЙЛ", "МТС", "Транснефть", "ДОМ.РФ", Сбербанк, HeadHunter и "Татнефть". "Эскалация и перекрытие Ормузского пролива...    читать дальше
24 марта 2026 года 14:06
Прогнозный диапазон для цены золота на конец 2026г составляет $5600-5800/унц. - ПСБ
Прогнозный диапазон для цены золота на конец 2026 года составляет $5600-5800 за тройскую унцию, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. Эксперты выделяют основные причины волны снижения цен на драгметалл: - Пересмотр ожиданий по динамике ставки в США и, как следствие, укрепление...    читать дальше
24 марта 2026 года 13:34
"БКС МИ" повысил оценку акций Alibaba до "позитивной"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку акций Alibaba Group Holding с "нейтральной" до "позитивной", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $156 за штуку, что предполагает потенциал роста на 24%, сообщается в материале аналитиков. "С момента последнего обновления бумага упала...    читать дальше
24 марта 2026 года 13:01
"БКС МИ" понизил прогнозную цену акций Диасофта до 1900 руб
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену акций "Диасофта" на 5%, c 2000 руб. до 1900 руб. за штуку, сохранив прогноз на уровне "негативного", говорится в материале аналитика Дмитрия Булгакова. "Мы понижаем нашу целевую цену по акциям "Диасофта" после дивидендной отсечки 23 марта, -...    читать дальше
