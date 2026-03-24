Индекс Мосбиржи продолжит консолидацию в диапазоне 2800-2900п - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи продолжит консолидацию в диапазоне 2800-2900 пунктов в ближайшие торговые сессии, прогнозирую аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Уровень в 2800 пунктов выступает ключевой поддержкой, которую рынок в понедельник успешно протестировал, отмечают эксперты в комментарии.

Инвесторы будут следить за статистикой по банковскому сектору и недельными данными по инфляции.

Если котировки нефти стабилизируются выше $100 за баррель, рынок может попытаться отыграть часть потерь, однако "аппетит" к риску будет ограничен неопределенностью вокруг переговоров США и Ирана, указывают аналитики инвесткомпании.

