Курс пары рубль/юань может вернуться в диапазон 11,5 - 12 руб./юань на следующей неделе - ПСБ

Курс пары рубль/юань может вернуться в диапазон 11,5 - 12 руб./юань, а котировки нефти Brent - удержаться в пределах $90-110/барр. на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ.

"Рубль на неделе находился под давлением. Основным фактором его динамики осталась пауза в операциях по бюджетному правилу, которая с 6 марта привела к снижению предложения иностранной валюты на рынке, - отмечают эксперты в комментарии. - Пара CNY/RUB прибавила около 4,7%, поднявшись выше 12 рублей. На следующей неделе рубль может продолжить тенденцию к восстановлению. Поддержку национальной валюте окажет рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат. Учитывая это, ожидаем, что пара CNY/RUB может вернуться в диапазон 11,5 - 12 руб./юань".

Цены на Brent за неделю прибавили 9%, оставшись в рамках $90-110 из-за сокращения поставок сырья в ходе конфликта на Ближнем Востоке. Ситуация в Ормузском проливе, ключевом транспортном узле, по мнению аналитиков банка, пока не видится близкой к развязке, хотя уже некоторые страны Европы заявили, что готовы участвовать в разблокировке трафика, а также на рынок начали поступать первые объемы из распечатанных стратегических запасов, но их пока недостаточно. При этом США планируют усилить военное присутствие на Ближнем Востоке.

Эксперты ПСБ считают, что если дополнительного критичного повреждения энергетической инфраструктуры на Ближнем Востоке не будет, то на следующей неделе нефть удержится в зоне $90-110 за баррель.

