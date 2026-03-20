Альфа-банк начал анализ "Распадской" с рекомендацией "по рынку" для ее акций

Альфа-банк начал аналитическое освещение "Распадской", сообщается в обзоре банка.

Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет 163 рубля за штуку, рекомендация для этих бумаг дается "по рынку".

Как отмечают аналитики, инвестиционный кейс "Распадской" является производной от цены на коксующийся уголь и курса рубля. "Наши текущие ожидания по динамике цен на коксующийся уголь достаточно консервативны и основаны на ожидании отложенного восстановления металлургической отрасли как в мире, так и в России: среднее значение по австралийскому бенчмарку (твердому коксующемуся углю на базисе FOB Австралия) в 2026 году мы ожидаем на уровне $222 за тонну, при этом в 2027 году средняя цена коксующегося угля может подняться до $230 за тонну", - пишут они.

Текущая конъюнктура рынка угля поддерживает и консервативные ожидания по финансовым результатам "Распадской" в 2026 году: по оценкам экспертов, компания завершит его с убытком по операционной прибыли на уровне 8 млрд рублей.

Текущая стоимость акций "Распадской" составляет порядка 172,95 рубля за штуку.

