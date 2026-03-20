Прогнозная цена акций Полюса на горизонте года - 2800 руб. - "КИТ Финанс Брокер"

Прогнозная стоимость акций ПАО "Полюс" на горизонте года составляет 2800 рублей за штуку, оценка "нейтральная" на горизонте года и "позитивная" на три-пять лет, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер".

"Эмитент - это "машина генерации" EBITDA с маржой 72%+, положительным FCF даже в пиковый инвестиционный год и умеренной долговой нагрузкой 1,1x. Проблема не в бизнесе, а в переходном периоде: ближайшие два года компания будет работать в условиях высокого CAPEX, сниженных объемов добычи и структурно высокого НДПИ, частично "съедающего" эффект рекордных цен на золото. Все это сдерживает переоценку акций в моменте", - пишут эксперты.

Если считать оценку по обращающимся акциям, без квазиказначейского пакета, мультипликаторы выглядят интереснее, отмечают аналитики инвесткомпании: P/E=7,3x, EV/EBITDA=5,4x, ND/EBITDA - 1,1x. Это уже диапазон "умеренно дешево" для крупного золотодобытчика с долгосрочным ростом за счет "Сухого Лога" и "ЗИФ-5", но с поправкой на пиковый CAPEX и риск рефинансирования в 2027-2028 годах, говорится в обзоре.

Целевая цена на горизонте двенадцати месяцев составляет 2800 руб. ("апсайд" - 16-17% к текущим уровням) при справедливом EV/EBITDA около 6,5x на прибыли 2025 года, указывают эксперты.

Взгляд аналитиков инвесткомпании на бумаги эмитента "нейтральный" на горизонте года и "позитивный" на 3-5 лет.

Ключевые катализаторы: ослабление рубля к 90+ руб./$1, подтверждение сроков и финансирования "Сухого Лога", финальный дивиденд выше ожиданий и рост производства после запуска "ЗИФ-5" в 2026-2027 гг.

