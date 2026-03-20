"БКС МИ" повысил оценку акций Mastercard до "позитивной"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку акций Mastercard Inc. с "нейтральной" до "позитивной", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $631 за штуку, сообщается в материале аналитика Андрея Саенко.

"Эмитент входит в число крупнейших платежных систем в мире, бизнес компании процветает благодаря увеличению безналичных расчетов и развитию электронной коммерции. На этом фоне котировки бумаг долгое время демонстрировали позитивную динамику, но с нашего последнего обзора акции заметно отстали от рынка, просев на 17% на фоне обострения геополитических рисков, ставящих под вопрос дальнейшие темпы роста бизнеса, - пишет эксперт. - Тем не менее мы считаем, что рост продолжится, а высокие барьеры входа в отрасли, прежде всего на развитых рынках, сохранятся. Это позволит компании сохранить высокий уровень прибыльности. Считаем, что текущая цена акции представляет привлекательную точку входа, и меняем взгляд на бумагу с "нейтрального" на "позитивный", сохраняя целевую цену $631".

