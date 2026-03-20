Риск повторного ухода цены нефти выше $110/барр. высок - банк "Санкт-Петербург"

Риск повторного ухода котировок нефти марки Brent выше $110 за баррель видится высоким, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

На динамику рубля в пятницу повлияет решение Банка России по ключевой ставке, отмечают эксперты: если регулятор все же решится снизить ставку на 1 п.п., курс валютной пары юань/рубль возобновит рост к 12,5 руб. за юань.

