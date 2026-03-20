Диапазон 2840-2940п пока остается актуальным для индекса Мосбиржи - ПСБ

Торговый диапазон 2840-2940 пока остается актуальным для индекса Мосбиржи, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

Важным фактором для рынка акций станут результаты заседания Банка России, отмечает эксперт.

"В текущие уровни рынка, на наш взгляд, уже заложена возможность снижения ключевой ставки на 50 б.п. В случае такого решение основным движущим фактором станут комментарии регулятора, - пишет Зварич. - При сохранении мягкого сигнала ожидаем активизации покупок в российских акциях с фокусом инвесторов на акциях компаний, чей бизнес зависит от ставок в экономике (отдельные бумаги финсектора, компании с существенным уровнем долга, возможен спрос в акциях девелоперов). В случае продолжения коррекции на рынке драгметаллов возможно сохранение давления на акции компаний цветмета".

