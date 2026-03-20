Индекс Мосбиржи может остаться в диапазоне 2850-2890п в пятницу - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи продолжит торговаться в узком диапазоне 2850-2890 пунктов в пятницу, если итоги заседания Банка России по ключевой ставке не принесут сюрприза, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Подавляющее большинство экспертов считает, что ЦБ снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 15% годовых. Ряд аналитиков допускает и более широкий шаг - снижение сразу на 100 б.п., до 14,5% годовых.

Нефть марки Brent в краткосрочной перспективе может удерживаться в диапазоне $100-110 за баррель при сохранении геополитических рисков, отмечает Чернов.

Курс доллара закрепляется выше 85 руб./$1, поэтому, полагает аналитик, следующей целью его роста может стать отметка в 90 руб./$1.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.