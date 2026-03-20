.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Индекс Мосбиржи может остаться в диапазоне 2850-2890п в пятницу - Freedom Finance Global
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
20 марта 2026 года 09:59
Индекс Мосбиржи может остаться в диапазоне 2850-2890п в пятницу - Freedom Finance Global
Индекс Мосбиржи продолжит торговаться в узком диапазоне 2850-2890 пунктов в пятницу, если итоги заседания Банка России по ключевой ставке не принесут сюрприза, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Подавляющее большинство экспертов считает, что ЦБ снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 15% годовых. Ряд аналитиков допускает и более широкий шаг - снижение сразу на 100 б.п., до 14,5% годовых. Нефть марки Brent в краткосрочной перспективе может удерживаться в диапазоне $100-110 за баррель при сохранении геополитических рисков, отмечает Чернов. Курс доллара закрепляется выше 85 руб./$1, поэтому, полагает аналитик, следующей целью его роста может стать отметка в 90 руб./$1. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
.
20 марта 2026 года 18:00
Индекс Мосбиржи может продолжить движение в диапазоне 2840 - 2940 пунктов на следующей неделе, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. "Российский фондовый рынок так и не смог продемонстрировать уверенный рост - к окончанию недели индекс Мосбиржи подтянулся на 0,2%, продолжив движение в... читать дальше
.20 марта 2026 года 17:33
Траектория снижения ставки ЦБ РФ в ближайшие месяцы будет плавной, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая. "Мы полагаем, что с учетом мнения Банка России о приближении экономики к траектории сбалансированного роста, в случае смягчения рисков, связанных с... читать дальше
.20 марта 2026 года 17:06
Акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) интересны для долгосрочных инвестиций, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк инвестиции". "Ритейлер публиковал финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2025 год. Компания заработала 4,6 трлн рублей, на 19% больше, чем в прошлом... читать дальше
.20 марта 2026 года 16:33
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с целевой ценой 3943 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков. Продуктовый ритейлер опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2025 год: -Выручка выросла на 18,8% год к году и... читать дальше
.20 марта 2026 года 16:01
Банк ПСБ сохраняет умеренно позитивную оценку перспектив акций "ЛУКОЙЛа" на фоне отчетности компании за 2026 год, говорится в комментарии эксперта Екатерины Крыловой. "ЛУКОЙЛ" отчитался за 2025 год по МСФО: выручка составила 3,768 трлн руб. (-15% г/г); EBITDA - 892 млрд руб. (-37,3% г/г); чистая... читать дальше
.20 марта 2026 года 15:31
Ключевая ставка ЦБ РФ к концу 2026 года снизится до 11%, прогнозирует директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой. Банк России на заседании 20 марта снизил ставку на 50 б.п. до 15%, как этого ожидал консенсус и рынок, отмечает эксперт в комментарии. Сигнал прежний,... читать дальше
.20 марта 2026 года 15:00
"Велес Капитал" повысил целевую цену акций "Акрона" до 15351 руб. за бумагу с сохранением рекомендации "продавать", говорится в комментарии аналитика Василия Данилова. 23 марта Акрон представит финансовые результаты по МСФО за 4-й квартал и весь 2025 год. Эксперт ожидает, что в 4К25 компания... читать дальше
.20 марта 2026 года 14:26
Снижение ключевой ставки ЦБ до 15% на заседании 20 марта соответствует рыночным ожиданиям, говорится в комментарии инвестиционного стратега "Гарда Капитала" Александра Бахтина. Спектр предположений о том, каким будет решение ЦБ сегодня, включал варианты от монетарной паузы до минус 100 б.п.,... читать дальше
.20 марта 2026 года 14:01
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "РусГидро" c прогнозной стоимостью на уровне 1,5 руб. за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре экспертов. Эмитент опубликовал результаты за 2025 год по МСФО. Представленная отчетность демонстрирует сильный рост... читать дальше
.20 марта 2026 года 13:40
"Финам" сохраняет умеренно положительную локальную оценку акций "ЛУКОЙЛа" с прогнозной стоимостью 6420 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 10% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Эмитент представил результаты за 2025 год по МСФО. Отчетность за 2025... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.