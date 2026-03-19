Инвестбанк "Синара" считает недооцененными акции РусГидро

Инвестиционный банк "Синара" считает недооцененными акции "РусГидро", сообщается в комментарии аналитика Дениса Степанова.

"Представленные результаты "РусГидро" за 4К25 и 2025 год мы рассматриваем как сильные, - пишет эксперт. - Так, годовая выручка увеличилась на 14% г/г, достигнув 663,8 млрд руб. (в рамках наших ожиданий), а показатель EBITDA в 219,7 млрд руб. (+46% г/г) превысил нашу оценку на 17%. Компания также превзошла наш прогноз, заработав рекордную годовую чистую прибыль в 117,8 млрд руб. против убытка в 61,2 млрд руб. в 2024 году".

С момента либерализации цен на электроэнергию на Дальнем Востоке компания показывает существенное улучшение финансовых результатов, однако, на взгляд Степанова, только это не может в полной мере сигнализировать разворот в ее акциях, поскольку рекордные капитальные затраты на фоне все еще высоких процентных ставок не позволят существенно снизить долговую нагрузку и возобновить в ближайшее время выплату дивидендов.

"Представленные результаты мы считаем в целом позитивными и подтверждаем целевую цену на конец 2026 года на уровне 0,6 руб. за штуку с рейтингом "покупать". Считаем акции компании недооцененными", - отмечает эксперт.

