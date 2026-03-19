"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций "РусГидро" на уровне 0,49 руб. с рекомендацией "продавать", сообщается в комментарии аналитиков.

"Результаты компании за 2025 год, а особенно за IV квартал, получились позитивными, - отмечают эксперты. - Ключевой драйвер - рост субсидий в конце года, что позволило существенно нарастить операционную прибыль и EBITDA, подтвердив восстановление бизнеса. Компания вышла на высокий уровень операционной эффективности, что формирует позитивную динамику по прибыли".

При этом аналитики подчеркивают, что инвестиционная фаза остается ключевым ограничением: CAPEX существенно вырос, свободный денежный поток остается отрицательным, а долговая нагрузка продолжает увеличиваться.

По прогнозам стратегов, в 2026 году инвестиции сохранятся на высоком уровне, что будет сдерживать финансовые показатели, а соответственно, и выплату дивидендов.

