ПСБ сохраняет целевую цену акций "Т-Технологий" на уровне 4500 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 34%, сообщается в комментарии эксперта банка Дмитрия Грицкевича.

"Т-Технологии" представили сильные результаты за 2025 год, - пишет аналитик. - Группа устойчиво демонстрируют опережающий рост показателей относительно универсальных банков. Отметим, что присоединение Росбанка с 01.01.2025 года лишь незначительно снизило показатели эффективности Т-Технологий относительно 2024 года".

Грицкевич ожидает, что дальнейшее снижение ставок укрепит основной операционный доход Группы за счет сохранения двузначной процентной маржи и стабилизации стоимости риска. Покупка Авто.ру в долгосрочной перспективе выглядит оправданно и позволит полностью сформировать авто-экосистему Группы.

По мнению эксперта, поддержку акциям "Т-Технологий" продолжат оказывать ежеквартальные дивидендные выплаты (прогноз Группы в 2026 году +20% г/г), а также реализация объявленной в ноябре 2025 года программы выкупа с рынка акций Т в объеме до 10% free-float (за 4К2025 выкуплено только ~1% от объема free-float).

