"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций iShares U.S. Medical Devices ETF с прогнозной стоимостью на уровне $72,5 за штуку, что предполагает потенциал роста 29,5%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

С начала 2026 года акции сектора поставщиков медицинского оборудования претерпели коррекционную просадку, в результате чего ETF с привязкой к медтеху стал выглядеть весьма недооцененным с фундаментальной точки зрения при сохранении перспектив роста и развития в полном объеме, отмечает эксперт.

В 2026 году аналитик ожидает отскока акций американского сектора медтеха на фоне роста объема медицинских процедур за счет технологических инноваций и стабилизации финансового положения больниц - главных клиентов отрасли. Дополнительную поддержку, по мнению Саидовой, должны обеспечить улучшение маржинальности за счет ослабления давления тарифной политики и благоприятная ценовая конъюнктура, позволяющие компаниям наращивать выручку.

iShares U.S. Medical Devices ETF - индексный биржевой фонд, отслеживающий динамику индекса Dow Jones U.S. Select Medical Equipment, который, в свою очередь, состоит из акций компаний - производителей и дистрибьюторов медицинской техники и устройств.

