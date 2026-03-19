Главная / Аналитикам / Аналитика / "Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Т-Технологий
19 марта 2026 года 12:42
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Т-Технологий
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Т-Технологии" с прогнозной стоимостью на уровне 5620 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. Эмитент опубликовал результаты отчета за IV квартал и полный 2025 год по МСФО. Ожидаемо сильные результаты с рекордной годовой выручкой, несмотря на снижение рентабельности, которая до сих пор остается самой сильной среди банковского сектора, отмечают эксперты инвесткомпании. Менеджмент ожидает рост чистой операционной прибыли в 2026 году на 20% и совокупных дивидендов на акцию на 20%. Кроме того, совет директоров рекомендовал выплату дивидендов за IV квартал 2025 года в размере 45 руб./акцию (4,5 рубля на акцию после сплита) с доходностью около 1,33%. Общий дивиденд за 2025 год составит 149 рублей, что на 20% больше дивидендов за 2024 год. "Наш таргет по акциям - 5620 рублей ("покупать")", - пишут аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-Т/ТЕХНОЛОГИИ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
19 марта 2026 года 19:06
Инвестиционный банк "Синара" считает недооцененными акции "РусГидро", сообщается в комментарии аналитика Дениса Степанова. "Представленные результаты "РусГидро" за 4К25 и 2025 год мы рассматриваем как сильные, - пишет эксперт. - Так, годовая выручка увеличилась на 14% г/г, достигнув 663,8 млрд... читать дальше
.19 марта 2026 года 18:42
"Т-Технологии" остаются фаворитом среди эмитентов финансового сектора, отмечается в комментарии аналитическом компании "Эйлер". "Группа "Т-Технологии" опубликовала положительные результаты по МСФО за 4К25 и 2025 год, - отмечают эксперты Светлана Асланова, Елизавета Усенкова и Мария Щеглова. -... читать дальше
.19 марта 2026 года 18:28
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Solidcore с целевой ценой $10,6 за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова. Solidcore представила сильные финансовые результаты за 2-е полугодие и весь 2025 г. Благодаря ралли мировых цен на золото и сильным... читать дальше
.19 марта 2026 года 18:08
"Финам" понизил целевую цену бумаг iShares Global Clean Energy ETF с $16,42 до $21,24 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать". Потенциал роста составляет 15,6% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. Повышение целевой цены связано с более высокими, чем ожидалось,... читать дальше
.19 марта 2026 года 17:51
Облигации девелопера "АПРИ" серии БО-002P-14 могут быть интересны инвесторам, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" Анны Гулордава. "АПРИ" 31 марта закрывает книгу заявок на биржевые рублевые облигации серии БО-002P-14 со сроком обращения 5 лет с началом амортизации через 3 года.... читать дальше
.19 марта 2026 года 17:25
Котировки золота могут понизиться до $4250 за тройскую унцию к концу 2026 года, говорится в прогнозе аналитиков SberCIB Investment Research. Эксперты напоминают, что ФРС ожидаемо сохранил ставку на прежнем уровне, но ужесточил риторику. Если конфликт на Ближнем Востоке затянется, есть риски... читать дальше
.19 марта 2026 года 17:04
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций "РусГидро" на уровне 0,49 руб. с рекомендацией "продавать", сообщается в комментарии аналитиков. "Результаты компании за 2025 год, а особенно за IV квартал, получились позитивными, - отмечают эксперты. - Ключевой драйвер - рост субсидий в конце... читать дальше
.19 марта 2026 года 16:37
"БКС Мир инвестиций" подтверждает нейтральную оценку сектора электроэнергетики РФ во 2К26 со средним потенциалом роста 25%, сообщается в стратегии аналитиков на текущий квартал. "Для сектора характерна высокая капиталоемкость, и многие компании под нашим покрытием активно инвестируют, - пишут... читать дальше
.19 марта 2026 года 16:07
"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив акций "Татнефти" с целевой ценой 770 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика брокера Александры Прытковой. "Татнефть" опубликовала отчет за 2025 год. Финансовые результаты оказались лучше наших ожиданий, несмотря на снижение, -... читать дальше
.19 марта 2026 года 15:33
ПСБ сохраняет целевую цену акций "Т-Технологий" на уровне 4500 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 34%, сообщается в комментарии эксперта банка Дмитрия Грицкевича. "Т-Технологии" представили сильные результаты за 2025 год, - пишет аналитик. - Группа устойчиво демонстрируют... читать дальше
