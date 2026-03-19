"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Т-Технологий

"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Т-Технологии" с прогнозной стоимостью на уровне 5620 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков.

Эмитент опубликовал результаты отчета за IV квартал и полный 2025 год по МСФО.

Ожидаемо сильные результаты с рекордной годовой выручкой, несмотря на снижение рентабельности, которая до сих пор остается самой сильной среди банковского сектора, отмечают эксперты инвесткомпании.

Менеджмент ожидает рост чистой операционной прибыли в 2026 году на 20% и совокупных дивидендов на акцию на 20%.

Кроме того, совет директоров рекомендовал выплату дивидендов за IV квартал 2025 года в размере 45 руб./акцию (4,5 рубля на акцию после сплита) с доходностью около 1,33%. Общий дивиденд за 2025 год составит 149 рублей, что на 20% больше дивидендов за 2024 год.

"Наш таргет по акциям - 5620 рублей ("покупать")", - пишут аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.