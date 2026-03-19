Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Т-Технологий

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МКПАО "Т-Технологии", сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой.

Эмитент опубликовал результаты за 4К25 и весь 2025 год по МСФО.

"Чистая прибыль акционеров в 4К25 увеличилась на 59% г/г и на 53% кв/кв, заметно превысив наши ожидания и консенсус-прогноз", - отмечает эксперт.

Операционная прибыль увеличилась на 20% кв/кв, а операционная рентабельность капитала выросла на 4,1 п.п. в квартальном сопоставлении (до 33,3%), превысив целевой уровень и достигнув по итогам года 29,1%.

Факторами улучшения рентабельности стали рост ЧПМ на 0,4 п.п. относительно 3К25 (до 11,3%), снижение стоимости риска на 1,2 п.п. в квартальном выражении (до 4,9%), а также соответствующее этим показателям увеличение темпа кредитования, указывает Найденова.

"Мы позитивно оцениваем отчетность и подтверждаем рейтинг "покупать", - пишет она.

