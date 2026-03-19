Фавориты финсектора на 2К26 - акции Сбербанка и Т-Технологий - "БКС МИ"

Фаворитами среди бумаг финансового сектора на российском рынке на второй квартал текущего года являются акции Сбербанка и МКПАО "Т-Технологии", аутсайдер - МКБ, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

Взгляд экспертов на сектор "позитивный", потенциал роста - 31%, говорится в стратегии инвесткомпании на второй квартал 2026 года.

"Снижение ставок будет по-разному влиять на чистый процентный доход банков в нашем покрытии, мы выделяем три группы чувствительности чистой процентной маржи, - пишут аналитики в материале. - Ожидаем нормализацию стоимости риска в следующем году, однако давление в корпоративном кредитном портфеле может сохраниться (но в некоторых банках, например Совкомбанке и Сбербанке, уже есть признаки нормализации кредитного риска)".

Также эксперты отмечают, что восстановление надбавок к достаточности капитала продолжится в 2026 году и ускорится в 2027 году - некоторые банки будут вынуждены наращивать капитал.

