"Эйлер" начал анализ РусГидро с рекомендацией "покупать" для акций

Компания "Эйлер" начала аналитическое освещение "РусГидро", сообщается в обзоре "Эйлера".

Прогнозная стоимость акций "РусГидро", рассчитанная экспертами, составляет 1,5 рубля за штуку, рекомендация для этих бумаг - "покупать".

"Несмотря на положительную динамику операционных показателей, высокая долговая нагрузка компании на фоне масштабной инвестиционной программы и убыточные активы на Дальнем Востоке обусловили чистый убыток в 2024 году. Переход Дальнего Востока на рыночное ценообразование, ввод в эксплуатацию электростанций в рамках господдержки, а также запуск госпрограммы финансового оздоровления компании приведут к росту EBITDA "РусГидро" к 2030 году в 4,2 раза, по нашим оценкам, при доходности FCF выше 190%", - пишут аналитики.

Текущая стоимость акций "РусГидро" составляет порядка 0,44 рубля за штуку.

