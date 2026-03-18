Аналитикам / Аналитика / "Эйлер" начал анализ РусГидро с рекомендацией "покупать" для акций
18 марта 2026 года 14:00
"Эйлер" начал анализ РусГидро с рекомендацией "покупать" для акций
Компания "Эйлер" начала аналитическое освещение "РусГидро", сообщается в обзоре "Эйлера". Прогнозная стоимость акций "РусГидро", рассчитанная экспертами, составляет 1,5 рубля за штуку, рекомендация для этих бумаг - "покупать". "Несмотря на положительную динамику операционных показателей, высокая долговая нагрузка компании на фоне масштабной инвестиционной программы и убыточные активы на Дальнем Востоке обусловили чистый убыток в 2024 году. Переход Дальнего Востока на рыночное ценообразование, ввод в эксплуатацию электростанций в рамках господдержки, а также запуск госпрограммы финансового оздоровления компании приведут к росту EBITDA "РусГидро" к 2030 году в 4,2 раза, по нашим оценкам, при доходности FCF выше 190%", - пишут аналитики. Текущая стоимость акций "РусГидро" составляет порядка 0,44 рубля за штуку. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Финмаркет/
Ключевые слова: РОССИЯ-РУСГИДРО-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
