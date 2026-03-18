"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции Юнайтед Медикал Груп с целью 951 руб

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (холдинговая компания "Европейского медицинского центра", EMC) с целью 951 руб. за штуку и горизонтом инвестирования на июнь 2026 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, сообщается в материале аналитиков сервиса.

Эксперты считают, что ЕМС может выплатить накопленные денежные средства в виде разового большого дивиденда и в дальнейшем вернуться к регулярным выплатам, что может способствовать росту акций компании.

Аналитики сервиса видят потенциал роста в акциях на фоне следующих факторов:

- Компания работает в защитном секторе экономики - медицине, финансовые показатели которого слабо зависят от изменения в геополитике и макроэкономике, а услуги компаний пользуются наиболее стабильным спросом со стороны потребителей.

- Стабильность бизнеса (из-за наличия иностранного акционера компания остановила выплату дивидендов в 2022 году, погасила большую часть долговых обязательств и по итогам первого полугодия 2025 года накопила 17,7 млрд рублей денежных средств. Процентные доходы по накопленным средствам в 3,7 раза превышают процентные расходы).

- Низкая оценка акций: бумаги компании торгуются с наиболее низкими историческими мультипликаторами исходя из финансовых показателей 2025 года: P/E (отношение капитализации компании к ее чистой прибыли) ~5,95x, EV/EBITDA (соотношение капитализации компании с учетом чистого долга к прибыли до уплаты налогов, процентов и амортизации) ~5,4x, а также ниже смежных по сектору компаний.

По расчетам аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции", после приобретения доли в ГК "Скандинавия" и ГК "Семейный доктор", компания способна генерировать 16 млрд руб. свободного денежного потока в 2026 году. В случае распределения этих средств на дивиденды, компания может выплатить около 132 рублей на акцию. Потенциальная дивидендная доходность к дате открытия инвестиционной идеи - более 15%.

По мнению экспертов сервиса, риском для акций "Юнайтед Медикал Груп" является сохранение высокой ключевой ставки Банка России, что может отложить рекомендацию Совета директоров по дивидендам.

