ЦБ РФ, скорее всего, осторожно уменьшит ставку на 50 б.п. в пятницу - инвестбанк "Синара"

ЦБ РФ, скорее всего, осторожно уменьшит ключевую ставку на 50 б.п. в пятницу, 20 марта, полагает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

По данным Банка России, ценовые ожидания предприятий РФ на ближайшие три месяца незначительно возросли с 20,0 до 20,2 в марте, оставшись вблизи среднего уровня этого года , отмечает эксперт. Эта динамика контрастирует с резким всплеском в январе, когда показатель приблизился к 30 на фоне индексации тарифов и повышения НДС. При этом текущие оценки оказались значительно ниже, вернувшись на исходные отметки января.

"Однако рассчитываемый регулятором индикатор бизнес-климата продолжил ухудшаться, снизившись до отрицательного значения (-0,1) по сравнению с февралем (0,2) и январем (1,5), - указывает Коныгин. - Опубликованные данные служат в целом дезинфляционным сигналом для Банка России. Стабилизация ценовых ожиданий после январского всплеска позволяет предположить, что вторичные эффекты бюджетных и тарифных корректировок носит ограниченный характер, в то время как текущие оценки подтверждают мнение об ослаблении краткосрочного инфляционного давления".

Сочетание этих факторов, по мнению эксперта, предоставляет возможность для плавного смягчения денежно-кредитной политики, учитывая снижение индикатора бизнес-климата. Коныгин полагает, что в пятницу Банк России, скорее всего, осторожно уменьшит ставку на 50 б. п., воздержавшись от более значительного сокращения.

