Аналитикам
Банк России может снизить ставку до 15% на заседании 20 марта - "Велес Капитал"
Динамика мировых рынков
Новости и аналитика
Базы данных
18 марта 2026 года 11:06
Банк России может снизить ставку до 15% на заседании 20 марта - "Велес Капитал"
Банк России может снизить ключевую ставку до 15% на заседании 20 марта, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко. "Динамика основных показателей, влияющих на ДКП, предполагает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки, - считает эксперт. - В частности, в пользу смягчения политики выступают нормализация темпов инфляции после всплеска в начале года, отсутствие негативной реакции в инфляционных ожиданиях на повышение налогов и индексацию тарифов, замедление годовых темпов роста денежной массы и экономической активности в начале года". Основное беспокойство у регулятора, на взгляд Кравченко, вызывают расходы бюджета на фоне планов по изменению бюджетного правила (БП). Совсем недавно появилась информация, что Минфин планирует сокращать расходы бюджета вместе со снижением базовой цены нефти в БП и сокращением из-за этого базовых нефтегазовых доходов. "Сокращение расходов станет дезинфляционным фактором, и можно по-прежнему надеяться на сохранение возможности смягчения со стороны ЦБ, - полагает эксперт. - В этих условиях ЦБ продолжит снижение ставки на 50 б.п. (до 15%). Однако дальнейшая динамика денежно-кредитных условий будет во многом зависеть от сигнала ЦБ РФ. Не исключено, что здесь регулятор сохранит осторожность". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
18 марта 2026 года 19:08
SberCIB Investment Research рекомендует покупать акции "РусАла" с целевой ценой 47 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 9%, сообщается в комментарии аналитиков. "EBITDA во втором полугодии 2025 года упала почти на 60% и оказалась заметно ниже ожиданий рынка. Акции на этом фоне... читать дальше
.18 марта 2026 года 18:51
ЦБ РФ, скорее всего, перейдет к сокращению шага снижения ключевой ставки до 25 б.п. к концу 2026 года, полагает аналитик банка ПСБ Денис Попов. По оценке эксперта, сейчас на рынке сохраняется консенсус относительно дальнейшего снижения ключевой ставки. В последние недели видим возросший интерес... читать дальше
.18 марта 2026 года 17:58
Акции ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) по-прежнему справедливо оценены российским фондовым рынком, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Дом мужской моды представил предварительные данные о выручке по итогам февраля 2026 года. Эксперты обращают внимание, что... читать дальше
.18 марта 2026 года 17:33
Курс валютной пары юань/рубль в целом может стабилизироваться в диапазоне 12-12,5 руб. за юань во втором квартале 2026 года, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". "Еще одну волну ослабления курса рубля в ближайшие дни может спровоцировать объявление новых параметров бюджетного... читать дальше
.18 марта 2026 года 17:02
"Финам" рекомендует "покупать" паи VanEck Uranium and Nuclear ETF с прогнозной стоимостью $170,4 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 23,6% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Максима Абрамова. После резкого роста котировок фонда в январе на фоне новостей... читать дальше
.18 марта 2026 года 16:26
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций Walt Disney Co. со $119 до $115 за штуку, сообщается в материале аналитика Анны Киреевой. Эмитент входит в новую фазу развития, где стратегический фокус смещается на три ключевых направления - прибыльный стриминг, масштабирование... читать дальше
.18 марта 2026 года 16:01
Прогноз снижения ключевой ставки Банка России до 15% годовых по итогам заседания в пятницу, 20 марта 2026 года, остается актуальным, считают аналитики SberCIB Investment Research. Как эксперты и ждали, резкое ускорение инфляции в январе на фоне роста НДС и индексации тарифов оказалось... читать дальше
.18 марта 2026 года 15:29
Бумаги "РусАла" могут быть интересны для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Финансовые результаты эмитента по итогам 2025 года оказались хуже ожиданий экспертов: чистый убыток составил $455 млн против прибыли в $803 млн годом ранее. Однако существенное... читать дальше
.18 марта 2026 года 15:01
"БКС Мир инвестиций " ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Dell Technologies до $179 за штуку, что предполагает потенциал роста на 14% на горизонте года, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Мы сохраняем "позитивный" взгляд на акции производителя вычислительной техники Dell и повышаем целевую... читать дальше
.18 марта 2026 года 14:36
Альфа-банк подтверждает рейтинг "по рынку" для акций "РусАла" с целевой ценой 48 руб. за бумагу, сообщается в материале аналитиков Бориса Красноженова и Юлии Толстых. "Компания отработала год с 23% ростом выручки, что в целом совпало с ожиданиями рынка, - пишут эксперты банка. - При этом рост... читать дальше
