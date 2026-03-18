Банк России может снизить ставку до 15% на заседании 20 марта - "Велес Капитал"

Банк России может снизить ключевую ставку до 15% на заседании 20 марта, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.

"Динамика основных показателей, влияющих на ДКП, предполагает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки, - считает эксперт. - В частности, в пользу смягчения политики выступают нормализация темпов инфляции после всплеска в начале года, отсутствие негативной реакции в инфляционных ожиданиях на повышение налогов и индексацию тарифов, замедление годовых темпов роста денежной массы и экономической активности в начале года".

Основное беспокойство у регулятора, на взгляд Кравченко, вызывают расходы бюджета на фоне планов по изменению бюджетного правила (БП). Совсем недавно появилась информация, что Минфин планирует сокращать расходы бюджета вместе со снижением базовой цены нефти в БП и сокращением из-за этого базовых нефтегазовых доходов.

"Сокращение расходов станет дезинфляционным фактором, и можно по-прежнему надеяться на сохранение возможности смягчения со стороны ЦБ, - полагает эксперт. - В этих условиях ЦБ продолжит снижение ставки на 50 б.п. (до 15%). Однако дальнейшая динамика денежно-кредитных условий будет во многом зависеть от сигнала ЦБ РФ. Не исключено, что здесь регулятор сохранит осторожность".

