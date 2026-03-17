"БКС МИ" сохраняет "негативную" оценку акций Совкомфлота

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку акций ПАО "Совкомфлот" с прогнозной стоимостью на уровне 64 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Булгакова.

Эмитент опубликовал ожидаемо более слабые финансовые результаты за IV квартал и весь 2025 год, чем годом ранее, но есть прогресс с загрузкой, отмечает эксперт.

"Негативный" взгляд остается. Ключевой фактор для компании - рост загрузки танкеров. Здесь мы отслеживаем прогресс по результатам, которые выходят с некоторым запозданием. В нашем понимании прогресс есть, но оценить его количественно по судам мы не можем, - пишет Булгаков. - Санкционная история достаточно непрозрачная. Текущее развитие событий вокруг Ирана скорее выгодно для "Совкомфлота" - улучшает ставки фрахта и увеличивает востребованность танкеров компании. Хотя речи о снятии санкций нет, идет адаптация к подсанкционному режиму".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.