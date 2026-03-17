Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Полюса

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ПАО "Полюс", сообщается в комментарии старшего аналитика Сергея Кривохижина.

Эмитент опубликовал операционные и финансовые результаты за 2П и весь 2025 год по МСФО.

Снижение производственных показателей не должно вызывать удивления, так как крупнейшие месторождения ("Олимпиада", "Наталка" и "Благодатное") переходят к новым этапам освоения, для чего на карьерах проводятся крупномасштабные вскрышные работы и сокращается выпуск продукции, отмечает эксперт.

"Полюс" опубликовал ориентиры по производству золота на 2026-2027 гг. на уровне 2,5-2,6 млн унций, что находится в рамках наших ожиданий и не влечет изменений в модели", - указывает Кривохижин.

Несмотря на увеличение инвестиций, по итогам 2025 года удалось продемонстрировать впечатляющий (на 42%) рост свободного денежного потока, констатирует аналитик инвестбанка: помогло сокращение оборотного капитала и рост EBITDA. Вместе с тем второе полугодие в этом отношении ожидаемо оказалось не столь успешным: рост на 13% г/г и снижение на 35% п/п. Последнее объясняется увеличением как капзатрат, так и оборотного капитала, в основном дебиторской задолженности (вероятно, из-за задержанной оплаты части товара), отмечает Кривохижин.

"Результаты оцениваем как нейтральные, сохраняя по акциям эмитента рейтинг "покупать", - пишет эксперт инвестбанка "Синара" в материале.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.