Рубль может остаться в диапазоне 11,75-11,95 руб./юань во вторник - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль (CNY/RUB) может остаться в диапазоне 11,75-11,95 руб. за юань на торгах во вторник, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Недостаток иностранной валюты в связи с приостановкой Минфином операций по бюджетному правилу продолжает оказывать давление на рубль, отмечают эксперты в комментарии.

Котировки нефти марки Brent могут попробовать закрепиться выше уровня в $102 за баррель во вторник, полагают аналитики банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.