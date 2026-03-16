Участие в размещении бондов "ВТБ Лизинг" интересно при интересно при ставке купона не ниже 15,1% - инвестбанк "Синара"

Участие в размещении 3-летних облигаций "ВТБ Лизинг" выпуска серии 001Р-МБ-05 интересно при снижении первоначально заявленного уровня купона не более чем до 15,1% (YTM 16,19%), считают эксперты инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров.

"ВТБ Лизинг" 18 марта соберет заявки на размещение 3-летнего выпуска серии 001Р-МБ-05 объемом не более 5 млрд руб. Купонный период - месяц. Ориентир по купону - не выше 16,50% (YTM 17,81%). Условия выпуска включают амортизацию, с учетом которой индикативная дюрация составляет ~1,4 года. Дата размещения - 20 марта.

"Условия соответствуют спреду к КБД в 410 б. п. и премии в 130- 150 б. п. к собственным выпускам эмитента, находящимся в обращении, которые, в свою очередь, торгуются с премией в диапазоне 260- 280 б. п., которая ближе к верхней границе диапазона по облигациям финансовых компаний с рейтингом АА, - отмечают эксперты инвестбанка. - Мы считаем интересным участие в новом размещении при снижении первоначально заявленного уровня купона не более чем до 15,10% (YTM 16,19%), что будет соответствовать премии к кривой в 250 б. п.".

