ЦБ РФ, скорее всего, понизит ставку до 15% на заседании 20 марта - банк "Русский Стандарт"

ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку на 50 б.п., до 15% на заседании 20 марта, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"В качестве базового сценария мы ожидаем снижение ставки до 15%. Однако геополитические события, конфликт на Ближнем Востоке, в первую очередь, вносят неопределенность и непонятно как отразятся на росте инфляции в РФ, - отмечает эксперт в комментарии. - Тот факт, что национальная валюта на текущий момент осталась без поддержки от валютных операций в рамках бюджетного правила, пусть и технический, но ведущий к ослаблению рубля, и, как следствие, роста инфляции, также может выступить в качестве аргумента не в пользу снижения ставки в марте".

Ставки по депозитам и кредитам скорректировались в сторону снижения и, в случае дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ, могут снизиться еще с поправкой на конкурентную среду, считает Тимошенко.

Решение по ставке ожидается небольшим, поэтому существенного влияния на курс рубля, на взгляд аналитика, не окажет. Тут, скорее, будет интересен сигнал Банка России по ДКП. "В любом случае ставка номинально остается высокой и рублевые активы, депозиты в частности, остаются привлекательными, и на рынке есть возможность зафиксировать высокую ставку", - указывает эксперт банка.

