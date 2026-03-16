Снижение ставки ЦБ РФ в марте может составить 0,5 п.п. - "БКС МИ"

Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания 20 марта 2026 года может составить 0,5 процентного пункта (п.п.), говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Ильи Федорова.

Инфляция в феврале оказалась выше недельной динамики, которая указывала на более умеренный рост цен, тем не менее годовая инфляция замедлилась относительно цифр на конец января и декабря, констатирует эксперт.

"В марте инфляция в сезонно сглаженном виде пока идет около 4%. Это значит, что за квартал сезонно сглаженный показатель будет около 8%, тогда как ЦБ ожидает 10%. Таким образом, запас жесткости для продолжения снижения ставки сохраняется", - отмечает Федоров.

"Мы ожидаем снижение ключевой ставки на 0,5 п.п. на ближайшем заседании ЦБ 20 марта. Правда, февраль также начинался крайне оптимистично, и недельные оценки давали сезонно сглаженную инфляцию вблизи 4%, - указывает аналитик "БКС МИ". - На текущей неделе выйдут данные по инфляционным ожиданиям населения и предприятий. Во многом эти данные дополнят картину экономической ситуации. Напомним, Минэкономразвития оценил снижение экономики в январе на 2,1%".

