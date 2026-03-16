"Т-Инвестиции" сохраняют "нейтральную" оценку акций Совкомфлота

"Т-Инвестиции" сохраняют "нейтральную" оценку акций ПАО "Совкомфлот", сообщается в материале аналитика брокера Александры Прытковой.

Консолидированные финансовые результаты эмитента за 2025 год оказались ожидаемо слабыми, констатирует эксперт. На компанию давят санкции, которые ограничивают возможности использования флота.

Скорректированная чистая прибыль оказалась отрицательной, дополнительное давление оказали убытки от курсовых разниц. Это говорит о том, что дивидендов по итогам года не будет, что соответствует прогнозам аналитиков брокера.

"Сохраняем нейтральный взгляд на акции "Совкомфлота". Санкции продолжают негативно влиять на результаты, однако текущие высокие ставки фрахта могут оказать положительный эффект на результаты в 2026 году. Кроме того, компания может стать бенефициаром в случае разрешения конфликта на Украине", - пишет Прыткова.

