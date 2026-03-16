.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Т-Инвестиции" сохраняют "нейтральную" оценку акций Совкомфлота
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
16 марта 2026 года 12:29
"Т-Инвестиции" сохраняют "нейтральную" оценку акций Совкомфлота
"Т-Инвестиции" сохраняют "нейтральную" оценку акций ПАО "Совкомфлот", сообщается в материале аналитика брокера Александры Прытковой. Консолидированные финансовые результаты эмитента за 2025 год оказались ожидаемо слабыми, констатирует эксперт. На компанию давят санкции, которые ограничивают возможности использования флота. Скорректированная чистая прибыль оказалась отрицательной, дополнительное давление оказали убытки от курсовых разниц. Это говорит о том, что дивидендов по итогам года не будет, что соответствует прогнозам аналитиков брокера. "Сохраняем нейтральный взгляд на акции "Совкомфлота". Санкции продолжают негативно влиять на результаты, однако текущие высокие ставки фрахта могут оказать положительный эффект на результаты в 2026 году. Кроме того, компания может стать бенефициаром в случае разрешения конфликта на Украине", - пишет Прыткова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-СОВКОМФЛОТ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
17 марта 2026 года 09:54
Прогнозная стоимость акций ПАО "Полюс" на горизонте года составляет 2983 рубля за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Эмитент опубликовал операционные и финансовые результаты за второе полугодие 2025 года. Производство золота сократилось из-за расширения карьера на... читать дальше
.17 марта 2026 года 09:34
Пара юань/рубль будет торговаться в диапазоне 11,5-11,8 руб. за юань во вторник, при этом к концу текущего месяца курс может откатиться к отметке 11,5 руб. за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. Основным фактором, оказывающим давление на... читать дальше
.17 марта 2026 года 09:18
Основная торговая сессия на российском рынке акций во вторник начнется нейтрально, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Индекс Мосбиржи закрепился в диапазоне 2850-2900 пунктов. Уровнем поддержки выступает отметка 2800 пунктов, сопротивление находится на... читать дальше
.16 марта 2026 года 19:01
Участие в размещении бондов "ВТБ Лизинг" интересно при интересно при ставке купона не ниже 15,1% - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении 3-летних облигаций "ВТБ Лизинг" выпуска серии 001Р-МБ-05 интересно при снижении первоначально заявленного уровня купона не более чем до 15,1% (YTM 16,19%), считают эксперты инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров. "ВТБ Лизинг" 18 марта соберет заявки на... читать дальше
.16 марта 2026 года 18:42
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Полюс" с целевой ценой 3005 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "Полюс" представил ожидаемо слабые операционные и сильные финансовые результаты за 2-е полугодие и весь 2025 год, - пишет... читать дальше
.16 марта 2026 года 18:25
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Полюс" с целевой ценой 3100 руб.за штуку, сообщается в комментарии брокера. "Полюс" опубликовал финансовые показатели за прошлое полугодие, которые оказались чуть выше ожиданий, - пишет аналитик Ахмед Алиев. - Представленные... читать дальше
.16 марта 2026 года 18:02
Банк России, скорее всего, понизит ключевую ставку до 15% на заседании в пятницу, 20 марта, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая. "Банк России на мартовском заседании продолжит снижение ключевой ставки, понизив ее еще на 50 б.п., т.е. до 15%, - отмечает... читать дальше
.16 марта 2026 года 17:41
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ПАО "Полюс" и прогнозную цену на уровне 2600 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. Крупнейший производитель золота в стране представил финансовые результаты по МСФО за 2025 год: - Выручка выросла на 19% год... читать дальше
.16 марта 2026 года 17:17
Снижение ставки на 50 б.п. является базовым сценарием заседания ЦБ РФ, которое состоится 20 марта, говорится в обзоре Альфа-банка. По данным Росстата, инфляция за 3-10 марта составила 0,11%. "Несмотря на низкую цифру инфляции в начале марта, мы сомневаемся, что это позволяет обсуждать... читать дальше
.16 марта 2026 года 16:25
Участие в размещении бондов ГТЛК интересно при снижении первоначального ориентира по купону не более чем до 16,2% - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении 4-летних облигаций АО "ГТЛК" серии 002Р-12 интересно при снижении первоначального ориентира по купону не более чем до 16,2%, считают эксперты инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров. ГТЛК на 18 марта планирует сбор заявок на размещение 4-летних облигаций... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.