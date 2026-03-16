ЦБ РФ, вероятно, продолжит снижение ставки в марте 2026г - "Финам"

Банк России на мартовском заседании, вероятно, продолжит снижение ключевой ставки, понизив ее еще на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 15% годовых, говорится в обзоре руководителя отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольги Беленькой.

Можно отметить, указывает эксперт, что после февральского заседания возросла неопределенность - анонсированная Минфином корректировка бюджетного правила, военные действия на Ближнем Востоке и их влияние на мировую и российскую экономику. В части корректировки бюджетного правила неопределенность связана с расходами бюджета в новой конфигурации и источниками финансирования бюджетного дефицита.

"Если до заседания уровень возросшей неопределенности не снизится, то сигнал может из умеренно мягкого вновь стать нейтральным; если же до 20 марта появится больше ясности относительно планов Минфина по сокращению расходов бюджета (особенно в виде официальных документов), есть вероятность, что мягкий сигнал сохранится, - пишет Беленькая в материале инвесткомпании. - До заседания еще выйдут данные по инфляционным ожиданиям населения и настроениям бизнеса".

