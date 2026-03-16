Риски снижения цены нефти до $102/барр. на текущей неделе сохраняются - банк "Санкт-Петербург"

Риски снижения котировок нефти марки Brent до $102 за баррель на текущей неделе на фоне поступления на рынок сырья из стратегических запасов сохраняются, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

Также эксперты отмечают, что на динамику рубля на повлияет решение ЦБ РФ по ключевой ставке (20 марта) - в случае большего шага в ее снижении курс валютной пары CNY/RUB может вырасти до 11,80 руб. за юань.

