Цена акций X5 обладает потенциалом роста до 2700 руб. на горизонте нескольких месяцев - "ВТБ Моя Аналитика"

Котировки акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) обладают потенциалом подъема к уровню 2700 руб. за штуку на горизонте нескольких месяцев, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика"

Бумаги эмитента обновляют локальные максимумы в ожидании публикации финансовой отчетности за 2025 год в конце текущей недели и вероятного объявления размера финальных дивидендов, отмечают эксперты.

Уровень в 2400 руб. за штуку в третий раз за полгода выступил уровнем поддержки, от которого котировки акций разворачиваются наверх, констатируют они.

Подъем в район 2700 руб. за штуку (+10% от текущих уровней) - к нижней границе январского дивидендного "гэпа" - может быть реалистичной целью на ближайшие пару месяцев, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала.

