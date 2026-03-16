Потенциал роста рынка акций РФ сохраняется - "Алор Брокер"

Потенциал роста российского рынка акций пока сохраняется, считает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов.

Индекс Мосбиржи за прошлую неделю прибавил всего 0,6%, при том что нефть подорожала на 11%, констатирует эксперт.

"Результат для нашего рынка откровенно слабый, и связан он с отсутствием свободных денег - большинство инвесторов по-прежнему держат основной объем портфелей в облигациях, фондах денежного рынка и депозитах. Пока непонятно, когда эта ситуация изменится", - пишет он в обзоре.

Индекс Мосбиржи на торгах в понедельник будет пытаться пробивать вверх отметку 2900 пунктов, считает Соколов. Драйвер роста прежний - дорожающая нефть.

