Индекс Мосбиржи вновь попробует протестировать 2900п - ПСБ

Индекс Мосбиржи вновь попробует протестировать снизу вверх уровень 2900 пунктов, высокая цена на нефть и ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ поддержат рынок акций на текущей неделе, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова.

"Мы по-прежнему ждем новых попыток индекса Мосбиржи протестировать 2900 пунктов. Поддержку сантименту оказывают тяготение нефтяных котировок к закреплению выше $100 баррель и текущие уровни по рублю, удерживающие акции "нефтянки", пусть и локально перегретые, от коррекции, - пишет эксперт. - В условиях отсутствия негативных геополитических вводных способствовать покупкам в акциях вне нефтегазового сектора будет и приближающееся заседание Банка России, от которого консенсусы ждут снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов".

