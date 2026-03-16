Главная / Аналитикам / Аналитика / Диапазоны торгов рубля на ближайшие дни - 80-82 руб./$1 и 92-94 руб./EUR1 - банк "Русский Стандарт"
16 марта 2026 года 10:00
Диапазоны торгов рубля на ближайшие дни - 80-82 руб./$1 и 92-94 руб./EUR1 - банк "Русский Стандарт"
Прогнозные диапазоны для валютных пар доллар/рубль и евро/рубль на ближайшие дни составляют 80-82 руб./$1 и 92-94 руб./EUR1 соответственно, говорится в материале директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. Решение Банка России по ключевой ставке (20 марта), где ожидается ее снижение на очередные 50 базисных пунктов (до 15% годовых), находится в фокусе внимания на текущей неделе, напоминает эксперт. В числе оптимистичных факторов для рубля и в целом российского рынка - решение США на месяц отменить санкции на нефтяные продажи из России с целью сбить резкий рост стоимости сырья, отмечает Тимошенко. Тем временем заседание ФРС в марте продемонстрировало, что снижение ставки маловероятно. Американский доллар может получить поддержку от роста доходности 10-летних казначейских облигаций США, который достиг месячного максимума, указывает аналитик банка в комментарии. При этом данные февраля по годовому уровню инфляции в Соединенных Штатах, как и прогнозировалось, остались неизменными относительно первого месяца года. Евро может получить поддержку от ужесточения общей риторики денежно-кредитной политики ЕЦБ, говорится в материале Тимошенко. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
16 марта 2026 года 10:57
Цена акций X5 обладает потенциалом роста до 2700 руб. на горизонте нескольких месяцев - "ВТБ Моя Аналитика"
Котировки акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) обладают потенциалом подъема к уровню 2700 руб. за штуку на горизонте нескольких месяцев, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика" Бумаги эмитента обновляют локальные максимумы в ожидании публикации финансовой отчетности за 2025 год... читать дальше
.16 марта 2026 года 10:34
Потенциал роста российского рынка акций пока сохраняется, считает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов. Индекс Мосбиржи за прошлую неделю прибавил всего 0,6%, при том что нефть подорожала на 11%, констатирует эксперт. "Результат для нашего рынка откровенно слабый, и связан... читать дальше
.16 марта 2026 года 10:16
Индекс Мосбиржи вновь попробует протестировать снизу вверх уровень 2900 пунктов, высокая цена на нефть и ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ поддержат рынок акций на текущей неделе, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова. "Мы... читать дальше
.16 марта 2026 года 09:45
Рубль попытается стабилизироваться в верхней половине диапазона 11,3-11,8 руб./юань на текущей неделе - ПСБ
Курс валютной пары юань/рубль на текущей неделе, вероятно, попытается стабилизироваться в верхней половине диапазона 11,3-11,8 руб. за юань, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов. Движение курса рубля на прошлой неделе происходило с некоторым опережением... читать дальше
.16 марта 2026 года 09:29
Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит проверять на прочность уровень сопротивления в 2900 пунктов в ближайшие дни, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". "Поддержкой выступает зона 2850 пунктов. Основное внимание на текущей неделе будет приковано к динамике нефтяных цен, а также... читать дальше
.16 марта 2026 года 09:11
Финам" рекомендует "держать" акции SITC International Holdings с прогнозной стоимостью на уровне 36,84 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 10%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "Компания показала сильные финансовые результаты,... читать дальше
.13 марта 2026 года 19:00
Рынок акций попытается на следующей неделе преодолеть отметку 2900 пунктов индекса Мосбиржи, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. По их мнению, основными факторами поддержки станут повышенные цены на нефть и предстоящее заседание Банка России, на котором эксперты банка ожидают снижения... читать дальше
.13 марта 2026 года 18:46
Акции Broadcom Inc. привлекательны для долгосрочных покупок, отмечается в комментарии аналитика "Финама" Максима Абрамова. "Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Broadcom с целевой ценой $441,2 за убмагу, что соответствует потенциалу роста на 31%. "Несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу... читать дальше
.13 марта 2026 года 18:20
"Т-Инвестиции" сохраняют рейтинг акций Совкомбанка на уровне "держать", говорится в комментарии аналитика Егора Дахтлера. Совкомбанк опубликовал консолидированные финансовые показатели за 2025 год. Чистая прибыль компании составила 53 млрд рублей - на 31% меньше, чем годом ранее. Рентабельность... читать дальше
.13 марта 2026 года 18:04
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" с целевой ценой 5884 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 30,7% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Лозового. "Как мы и ожидали, совет директоров "Яндекса" рекомендовал выплату дивидендов в... читать дальше
