16 марта 2026 года 09:45
Рубль попытается стабилизироваться в верхней половине диапазона 11,3-11,8 руб./юань на текущей неделе - ПСБ
Курс валютной пары юань/рубль на текущей неделе, вероятно, попытается стабилизироваться в верхней половине диапазона 11,3-11,8 руб. за юань, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов. Движение курса рубля на прошлой неделе происходило с некоторым опережением темпов ослабления валют ЕМ относительно доллара США, что указывает на наличие внутренних драйверов, которые пока остаются сильнее фактора роста цен на нефть, отмечает эксперт: приостановка продаж валюты в рамках бюджетного правила, накопление средств экспортерами для платежей по валютному долгу, дефицит юаневой ликвидности на внутреннем рынке. Тем не менее, по мнению Попова, краткосрочный потенциал ослабления рубля ограничен и уже на текущей неделе процесс может приостановиться. Причиной тому, указывает он в материале ПСБ, может стать изменение тактики экспортеров, которые по аналогии с прошлым сентябрем, могут к середине текущего месяца завершить активное накопление валютных средств под обслуживание долга, а к концу марта нарастить продажи валюты для прохождения довольно крупных налоговых выплат. "В этой связи на текущей неделе ожидаем попыток стабилизации курса в верхней половине диапазона 11,3-11,8 руб. за юань", - пишет Попов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
16 марта 2026 года 10:57
Цена акций X5 обладает потенциалом роста до 2700 руб. на горизонте нескольких месяцев - "ВТБ Моя Аналитика"
Котировки акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) обладают потенциалом подъема к уровню 2700 руб. за штуку на горизонте нескольких месяцев, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика" Бумаги эмитента обновляют локальные максимумы в ожидании публикации финансовой отчетности за 2025 год... читать дальше
.16 марта 2026 года 10:34
Потенциал роста российского рынка акций пока сохраняется, считает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов. Индекс Мосбиржи за прошлую неделю прибавил всего 0,6%, при том что нефть подорожала на 11%, констатирует эксперт. "Результат для нашего рынка откровенно слабый, и связан... читать дальше
.16 марта 2026 года 10:16
Индекс Мосбиржи вновь попробует протестировать снизу вверх уровень 2900 пунктов, высокая цена на нефть и ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ поддержат рынок акций на текущей неделе, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова. "Мы... читать дальше
.16 марта 2026 года 10:00
Прогнозные диапазоны для валютных пар доллар/рубль и евро/рубль на ближайшие дни составляют 80-82 руб./$1 и 92-94 руб./EUR1 соответственно, говорится в материале директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. Решение Банка России по ключевой ставке... читать дальше
.16 марта 2026 года 09:29
Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит проверять на прочность уровень сопротивления в 2900 пунктов в ближайшие дни, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". "Поддержкой выступает зона 2850 пунктов. Основное внимание на текущей неделе будет приковано к динамике нефтяных цен, а также... читать дальше
.16 марта 2026 года 09:11
Финам" рекомендует "держать" акции SITC International Holdings с прогнозной стоимостью на уровне 36,84 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 10%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "Компания показала сильные финансовые результаты,... читать дальше
.13 марта 2026 года 19:00
Рынок акций попытается на следующей неделе преодолеть отметку 2900 пунктов индекса Мосбиржи, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. По их мнению, основными факторами поддержки станут повышенные цены на нефть и предстоящее заседание Банка России, на котором эксперты банка ожидают снижения... читать дальше
.13 марта 2026 года 18:46
Акции Broadcom Inc. привлекательны для долгосрочных покупок, отмечается в комментарии аналитика "Финама" Максима Абрамова. "Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Broadcom с целевой ценой $441,2 за убмагу, что соответствует потенциалу роста на 31%. "Несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу... читать дальше
.13 марта 2026 года 18:20
"Т-Инвестиции" сохраняют рейтинг акций Совкомбанка на уровне "держать", говорится в комментарии аналитика Егора Дахтлера. Совкомбанк опубликовал консолидированные финансовые показатели за 2025 год. Чистая прибыль компании составила 53 млрд рублей - на 31% меньше, чем годом ранее. Рентабельность... читать дальше
.13 марта 2026 года 18:04
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" с целевой ценой 5884 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 30,7% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Лозового. "Как мы и ожидали, совет директоров "Яндекса" рекомендовал выплату дивидендов в... читать дальше
