Индекс Мосбиржи пока продолжит проверку прочности уровня 2900п - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит проверять на прочность уровень сопротивления в 2900 пунктов в ближайшие дни, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Поддержкой выступает зона 2850 пунктов. Основное внимание на текущей неделе будет приковано к динамике нефтяных цен, а также риторике Банка России на заседании в пятницу, 20 марта, - указывают эксперты в комментарии. - Если котировки нефти марки Brent продолжат удерживаться выше $100/баррель, нефтегазовый сектор останется локомотивом российского рынка акций".

Также, отмечают в инвесткомпании, инвесторы продолжат следить за финансовыми результатами эмитентов за 2025 год. Свои отчеты представят ПАО "Полюс" (16 марта), МКПАО "Т-Технологии" (19 марта), МКПАО "ВК" (19 марта) и ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (20 марта).

