"Финам" рекомендует "держать" акции SITC с прогнозной ценой HKD36,84

Финам" рекомендует "держать" акции SITC International Holdings с прогнозной стоимостью на уровне 36,84 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 10%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

"Компания показала сильные финансовые результаты, нарастив выручку и повысив эффективность операционной деятельности. С конца января котировки бумаг выросли почти на 30%, дальнейший потенциал, соответственно, ограничен, - отмечает эксперт. - Для расчета целевой цены мы использовали оценку по мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и P/PDS 2026E относительно аналогов".

SITC International Holdings - ведущая судоходная компания в Азиатско-Тихоокеанском регионе (со штаб-квартирой в Гонконге), которая предоставляет комплексные транспортные и логистические решения.

