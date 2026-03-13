"Т-Инвестиции" открыли торговую идею "Лонг в акциях Сбербанка против банка "Санкт-Петербург"

"Т-Инвестиции" открыли торговую идею "Лонг в акциях Сбербанка / шорт в акциях банка "Санкт-Петербург" с ожидаемой доходностью 15% на горизонте трех месяцев, говорится в обзоре брокера.

Аналитики прогнозируют, что ключевая ставка опустится с текущих 15,5% до 10-12% к концу 2026 года. Это ослабит давление на качество активов и ускорит рост кредитования в секторе, отмечают они.

"Однако не все банки реагируют на снижение ставок одинаково. Мы ожидаем сокращения прибыли и рентабельности капитала банка "Санкт-Петербург" в 2026 году на фоне снижения чистой процентной маржи и умеренного роста активов. Сбербанк, в свою очередь, имеет высокие шансы показать рост кредитов, опережающий сектор. Банк сохранит высокую процентную маржу и хорошее качество активов. Рентабельность капитала эмитента останется на уровне около 22%", - пишут эксперты.

