Рынок акций попытается на следующей неделе преодолеть отметку 2900п индекса Мосбиржи - ПСБ

Рынок акций попытается на следующей неделе преодолеть отметку 2900 пунктов индекса Мосбиржи, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ.

По их мнению, основными факторами поддержки станут повышенные цены на нефть и предстоящее заседание Банка России, на котором эксперты банка ожидают снижения ключевой ставки на 50 б.п.

"На таком фоне интересными выглядят акции финансового сектора, цветмета (особенно "РусАл"), - считают аналитики. - Плюс к этому в преддверии решения регулятора по ставке ожидаем спрос на акции компаний, чей бизнес зависит от ставок в экономике - девелоперы, компании с существенным уровнем долга. Что касается динамики компаний нефтегазового сектора, то здесь мы видим риски преобладания продаж на фоне фиксации прибыли по длинным позициям, в случае если в ценах на нефть наметится коррекционное снижение".

