Вероятны попытки пары рубль/юань вернуться в диапазон 11-11,5 руб./юань до конца марта - ПСБ

Вероятны попытки пары рубль/юань вернуться в диапазон 11-11,5 руб./юань до конца марта, полагают аналитики банка ПСБ.

"На предстоящей неделе мы ожидаем попыток стабилизации пары CNY/RUB в верхней половине диапазона 11,3-11,8 руб./юань, - пишут эксперты в комментарии. - Оказывать давление на рубль продолжит пауза в продажах валюты по бюджетному правилу. Однако низкий спрос со стороны импортеров, а также пониженный инвестиционный спрос, который будет сдерживать ожидание роста предложения со стороны экспортеров как за счет старта подготовки к налоговым выплатам, так и за счет роста цен на нефть, не позволят юаню продолжить восходящую динамику".

При этом до конца месяца аналитики ожидают попыток рубля перейти к восстановлению и возвращение пары CNY/RUB в диапазон 11-11,5 руб./юань. Этому, по их мнению, будет способствовать поддержка национальной валюты со стороны экспортеров.

Так, учитывая рост объема отчислений крупных нефтегазовых компаний в марте в 1,6 раза относительно аналогичных показателей в январе и феврале, стратеги ПСБ ожидают роста предложения с их стороны, способного компенсировать снижение предложения со стороны Центробанка.

