"Ренессанс Капитал" начал анализ "ДОМ.РФ" с рекомендацией "покупать" для его акций

"Ренессанс Капитал" начал аналитическое освещение ПАО "ДОМ.РФ", сообщается в обзоре инвесткомпании.

Прогнозная стоимость акций "ДОМ.РФ", рассчитанная экспертами, составляет 2700 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг дается "покупать".

По итогам 2025 года рентабельность капитала (RoE) "ДОМ.РФ" достигла 22% на фоне высокой операционной эффективности (CIR 28%) и низкой стоимости риска (CoR 0,7%). Аналитики ожидают сохранения RoE на уровне чуть выше 20% на прогнозном горизонте при распределении 50% чистой прибыли в форме дивидендов.

"Риски для инвестиционного кейса компании находятся на стыке строительного и банковского секторов. Продолжительный период сохранения жестких денежно-кредитных условий и снижение доступности льготных ипотечных программ могут привести к снижению спроса на ключевые (банковские и небанковские) продукты компании, а также сопровождаться ухудшением качества кредитного портфеля", - пишут аналитики.

"ДОМ.РФ" в ноябре 2025 года провел IPO, базовый объем привлечения составил 25 млрд рублей. IPO прошло по верхней границе ценового диапазона - 1750 рублей/акция, рыночная капитализация компании с учетом средств, привлекаемых в рамках IPO, на момент начала торгов составила около 315 млрд рублей.

Текущая стоимость акций - порядка 2190 рублей за штуку.

