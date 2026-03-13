СЕГОДНЯ:
13 марта 2026 года 15:56
"Ренессанс Капитал" начал анализ "ДОМ.РФ" с рекомендацией "покупать" для его акций
"Ренессанс Капитал" начал аналитическое освещение ПАО "ДОМ.РФ", сообщается в обзоре инвесткомпании. Прогнозная стоимость акций "ДОМ.РФ", рассчитанная экспертами, составляет 2700 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг дается "покупать". По итогам 2025 года рентабельность капитала (RoE) "ДОМ.РФ" достигла 22% на фоне высокой операционной эффективности (CIR 28%) и низкой стоимости риска (CoR 0,7%). Аналитики ожидают сохранения RoE на уровне чуть выше 20% на прогнозном горизонте при распределении 50% чистой прибыли в форме дивидендов. "Риски для инвестиционного кейса компании находятся на стыке строительного и банковского секторов. Продолжительный период сохранения жестких денежно-кредитных условий и снижение доступности льготных ипотечных программ могут привести к снижению спроса на ключевые (банковские и небанковские) продукты компании, а также сопровождаться ухудшением качества кредитного портфеля", - пишут аналитики. "ДОМ.РФ" в ноябре 2025 года провел IPO, базовый объем привлечения составил 25 млрд рублей. IPO прошло по верхней границе ценового диапазона - 1750 рублей/акция, рыночная капитализация компании с учетом средств, привлекаемых в рамках IPO, на момент начала торгов составила около 315 млрд рублей. Текущая стоимость акций - порядка 2190 рублей за штуку. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Финмаркет/
Ключевые слова: РОССИЯ-ДОМ.РФ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИИ
13 марта 2026 года 19:00
