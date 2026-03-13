Внешние риски ограничивают возможности снижения ставки ЦБ РФ до шага в 50 б.п. - "Цифра брокер"

Внешние риски ограничивают возможности снижения ставки ЦБ РФ до шага в 50 б.п., считает глава аналитического департамента инвесткомпании "Цифра брокер" Наталия Пырьева.

20 марта Банк России проведет очередное заседание по денежно-кредитной политике и объявит решение по ключевой ставке.

"Ориентируясь на внутреннюю макроэкономическую конъюнктуру, регулятора имеет пространство для дальнейшего снижения ставки, - отмечает эксперт в комментарии. Темпы роста инфляции замедляются, и на текущий момент эффект от НДС и тарифов в начале года перестал проникать в данные, что можно интерпретировать в качестве положительного сигнала. Рынок труда постепенно охлаждается, норма сбережений среди населения и бизнеса остается высокой. Рубль также остается устойчивым и не вносит проинфляционного риска".

Тем не менее градус неопределенности вносит вопрос относительно изменения бюджетного правила и за счет чего Минфин России будет финансировать снижение использования средств из ФНБ, что, по мнению Пырьевой, может оказывать сдерживающее влияние для Банка России.

"В то же время эскалация военного конфликта на Ближнем Востоке провоцирует рост цен на энергоресурсы, что в последующем может отразиться в ускорении темпов роста потребительских цен, - указывает аналитик. - Вместе с тем перекрытие Ормузского пролива в целом нарушает глобальные цепочки поставок, что может привести в росту цен на широкие категории продукции и росту логистических издержек, что в конечном итоге в еще большей степени отразится в инфляции".

Тем не менее, степень влияния факторов, связанных с рисками из внешнего контура, на российскую экономику будет зависеть от длительности конфликта и его масштаба, полагает Пырьева.

На текущий момент эксперт "Цифра брокер" полагает, что пространство для снижения ключевой ставки у Банка России есть, но внешние риски его ограничивают до шага в 50 б.п.

