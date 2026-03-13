"БКС МИ" начал анализ "ДОМ.РФ" с нейтральным взглядом на его акции

"БКС Мир инвестиций" начал аналитическое освещение ПАО "ДОМ.РФ", сообщается в обзоре инвесткомпании.

Прогнозная стоимость акций "ДОМ.РФ", рассчитанная экспертами, составляет 2800 рублей за штуку, взгляд на эти бумаги - "нейтральный".

"Мы ожидаем среднегодового роста чистой прибыли компании до 2028 года на 12% при рентабельности капитала более 20% за счет роста кредитного бизнеса, сегментов секьюритизации и вовлечения земель в оборот", - пишут аналитики.

"ДОМ.РФ" в ноябре 2025 года провел IPO, базовый объем привлечения составил 25 млрд рублей. IPO прошло по верхней границе ценового диапазона - 1750 рублей/акция, рыночная капитализация компании с учетом средств, привлекаемых в рамках IPO, на момент начала торгов составила около 315 млрд рублей.

Текущая стоимость акций составляет порядка 2192 рублей за штуку.

