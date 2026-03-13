Акции Сбербанка - одни из фаворитов на фондовом рынке РФ - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Сбербанка являются одними из фаворитов на российском фондовом рынке РФ, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эмитент представил сокращенные результаты за февраль и первые два месяца 2026 года по РСБУ, продемонстрировав сильную динамику результатов, констатируют эксперты.

Высокая рентабельность капитала (24% за 2М26) достигается благодаря устойчивому росту чистого процентного дохода и контролю над стоимостью риска.

Менеджмент банка прогнозирует на 2026 год рост корпоративного кредитного портфеля на 10-12%, а розничного - на 13-15%.

"Мы полагаем, что дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Банка России и снижение ключевой ставки в текущем году будут способствовать восстановлению спроса на кредитование в последующих кварталах, поддерживая текущие оптимистичные прогнозы", - пишут аналитики сервиса в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.