"АКБФ" повышает прогнозную цену обыкновенных акций Сбербанка до 456,12 руб., "префов"- до 443,12 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную цену обыкновенных акций Сбербанка с 439,7 руб. до 456,12 руб., "префов"- с 427,5 до 443,12 руб. за штуку, что предполагает потенциал рост на 44% и 40% соответственно, сообщается в комментарии аналитиков. Рекомендация сохранена на уровне "покупать".

Сбербанк в январе-феврале 2026 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 21,4%, до 324,6 млрд руб. Рост обеспечен восстановлением корпоративного кредитования и умеренным увеличением розничного портфеля, отмечают эксперты. Рентабельность капитала сохраняется на высоком уровне - 24-25%.

На фоне замедления инфляции и сигналов ЦБ о возможном смягчении политики аналитики "АКБФ" допускают снижение ключевой ставки уже в марте 2026 года до 15%, что улучшает прогнозы по кредитной активности и финансовым результатам банка.

"Мы повысили оценку кредитного портфеля Сбера на 2026 год до 53,9 трлн руб., прогноз чистой прибыли - до 1,65 трлн руб. Дивиденды за 2026 год ожидаются на уровне 36,5 руб. на акцию (при payout 50% прибыли)", - указывают стратеги.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.