Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на конец марта составляет 88-89 руб./$1 - инвестбанк "Синара"

Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на конец марта составляет 88-89 руб./$1, для пары рубль/юань - 11,4-11,5 руб./юань, говорится в материале аналитиков инвестиционного банка "Синара" Александра Афонина и Сергея Коныгина.

По мнению экспертов, на рубль негативно влияет ряд разовых факторов. Ключевым из них выступает приостановка продаж валюты Минфином России в рамках бюджетного правила начиная с 6 марта. Остающиеся продажи Центральным банком РФ на сумму 4,6 млрд руб. в день несущественны.

"Причиной такого шага министерства стал планируемый пересмотр бюджетного правила, а именно снижение в нем цены отсечения. Соответственно, Минфин до конца года станет продавать меньше валюты, остановит ее реализацию либо даже начнет ее закупать. Все зависит от того, какой определят цену отсечения. Кроме того, влияет ближневосточный кризис, из-за которого доллар мощно укрепился относительно других валют", - пишут Афонин и Коныгин.

"Идеальный шторм", в который попал рубль, на взгляд стратегов, утихает. Инвесторам не следует переоценивать воздействие событий разового характера на рубль.

"Сегодня в пользу российской валюты говорят и такие факторы, как рост нефтяных цен и сужение дисконтов Urals к Brent в сравнении с началом года, - указывают эксперты инвестбанка. - Впрочем, пока на валютный курс в большей мере влияют настроения инвесторов - физических лиц, нежели какие-то фундаментальные сдвиги. По данным Банка России, после объявления о пересмотре бюджетного правила длинные позиции во фьючерсах по доллару и юаню выросли на 39 млрд руб., достигнув максимума с начала прошлого года".

