Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Сбербанка

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Сбербанка, сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой.

"Прибыль эмитента по итогам февраля 2026 года (по РСБУ) сохраняет темп увеличения 21%, что мы считаем очень сильным результатом в условиях слабого экономического роста, - отмечает эксперт. - Акции банка торгуются с мультипликаторами P/E 2026П в 3,9 и P/BV 2026П в 0,78, мы подтверждаем рейтинг "покупать".

