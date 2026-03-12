.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Курс пары рубль/юань, скорее всего, вернется в диапазон 11-11,5 руб./юань к концу марта - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
12 марта 2026 года 11:11
Курс пары рубль/юань, скорее всего, вернется в диапазон 11-11,5 руб./юань к концу марта - ПСБ
Курс пары рубль/юань, скорее всего, вернется в диапазон 11-11,5 руб./юань к концу марта, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. Юань в среду завершил торговую сессию чуть выше 11,5 руб., несмотря на очередную волну роста нефтяных котировок, - отмечает эксперт в комментарии. - Ослаблению рубля способствовала приостановка продаж валюты по бюджетному правилу в условиях пока сдержанного предложения со стороны экспортеров, а также невысокой спекулятивной активности в отсутствие значимых новостей по геополитике". Эксперт полагает, что в четверг, ввиду попыток нефти марки Brent превысить $100/барр., инерция к росту курса китайской валюты может ослабнуть, целевым диапазон в течение дня видится диапазон 11,4-11,7 руб./юань. "Учитывая, что риски затягивания напряженности на рынках энергоносителей растут, мы склонны оценивать краткосрочный потенциал ослабления рубля как ограниченный, - указывает Локтюхов. - По-прежнему ждем возвращения курса юаня к концу месяца и налоговым выплатам в диапазон 11-11,5 руб./юань". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ/ЮАНЬ-ПРОГНОЗ
.
12 марта 2026 года 13:11
"Газпром" и "НОВАТЭК" выглядят стратегически сильнее нефтяных компаний, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой. "В условиях роста цен на энергоносители считаем, что "Газпром" и "НОВАТЭК" выглядят стратегически сильнее нефтяных компаний, - пишет эксперт. - На первый взгляд,... читать дальше
.12 марта 2026 года 12:39
Инвестиционного интереса в акциях ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") по-прежнему не видно, считают аналитики банка ПСБ. Эмитент отчитался за 2025 год по МСФО. "Отчетность оцениваем негативно. Снижение рентабельности, переход к существенному чистому убытку, высокая чувствительность к... читать дальше
.12 марта 2026 года 12:15
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную стоимость акций группы "Ренессанс страхование" на уровне 169 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Результаты эмитента за 2025 год по МСФО в целом вышли в рамках ожиданий и подтверждают... читать дальше
.12 марта 2026 года 11:51
Аналитики "БКС Мир инвестиций" подтверждают негативную оценку акций металлургических компаний РФ, говорится в обзоре инвесткомпании. Статистика подтверждает сохранение кризиса в отрасли, который в первую очередь связан с падением спроса. По мнению экспертов, при таком падении производства можно... читать дальше
.12 марта 2026 года 11:30
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Сбербанка, сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой. "Прибыль эмитента по итогам февраля 2026 года (по РСБУ) сохраняет темп увеличения 21%, что мы считаем очень сильным результатом в условиях слабого... читать дальше
.12 марта 2026 года 10:50
Консолидация рынка госбумаг продолжится до конца недели в ожидании данных по инфляции, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. "Боковик" на рынке госбумаг сохраняется; основной неопределенностью для ДКП ЦБ и, соответственно, рынка ОФЗ остается... читать дальше
.12 марта 2026 года 10:34
Индекс Мосбиржи в четверг продолжит торги в диапазоне 2850-2950 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Основную поддержку рынку будут оказывать акции нефтегазового сектора на фоне резкого роста цен на нефть. В числе потенциальных лидеров роста, по оценкам эксперта,... читать дальше
.12 марта 2026 года 10:12
Российский рынок акций попытается возобновить восходящую динамику на торгах в четверг, что позволит индексу Мосбиржи сделать шаг к верхней границе диапазона 2800-2900 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. Локомотивом рынка вновь могут... читать дальше
.12 марта 2026 года 09:53
Новый выпуск юаневых облигаций ПАО "Акрон" серии БО-002Р-02 со сроком обращения около 2,6 года представляет интерес для инвесторов, говорится в материале аналитика "Финама" Никиты Бороданова. Валютные выпуски снова выглядят вполне уместно для долгосрочной части портфеля на фоне крепкого рубля и... читать дальше
.12 марта 2026 года 09:30
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 393 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Сергея Жителева. Эмитент выпустил сильную сокращенную отчетность за февраль 2026 года по РСБУ, констатирует эксперт. Он считает, что,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.