Курс пары рубль/юань, скорее всего, вернется в диапазон 11-11,5 руб./юань к концу марта - ПСБ

Курс пары рубль/юань, скорее всего, вернется в диапазон 11-11,5 руб./юань к концу марта, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

Юань в среду завершил торговую сессию чуть выше 11,5 руб., несмотря на очередную волну роста нефтяных котировок, - отмечает эксперт в комментарии. - Ослаблению рубля способствовала приостановка продаж валюты по бюджетному правилу в условиях пока сдержанного предложения со стороны экспортеров, а также невысокой спекулятивной активности в отсутствие значимых новостей по геополитике".

Эксперт полагает, что в четверг, ввиду попыток нефти марки Brent превысить $100/барр., инерция к росту курса китайской валюты может ослабнуть, целевым диапазон в течение дня видится диапазон 11,4-11,7 руб./юань.

"Учитывая, что риски затягивания напряженности на рынках энергоносителей растут, мы склонны оценивать краткосрочный потенциал ослабления рубля как ограниченный, - указывает Локтюхов. - По-прежнему ждем возвращения курса юаня к концу месяца и налоговым выплатам в диапазон 11-11,5 руб./юань".

